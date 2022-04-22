收賄及私吞租金逾18萬港元　街市經理認罪囚16個月

馬鞍山新港城中心街市一名前經理，數年前就轉介分租及頂手餐廳舖位事宜，向兩名租戶收逾3萬賄款。他更藉口替公司向另外3名租戶收取租金利息，卻私吞其中約15萬港元款項，終被廉署拘控。該前經理今天（22日）於區域法院承認2項代理人接受利益及11項盜竊罪，被判囚16個月。

被告葉永成（60歲）案發時為卓億投資有限公司的街市經理。他承認於2018年9月至2019年11月間，向2名租戶收取共3.4萬港元賄款，並偷竊另外3名租戶逾15萬港元款項。被告事後已償還所收取的賄款9000港元，故法官下令把餘下的2.5萬港元償還予卓億。

案情指2018年9月，新港城街市一名售賣玉器生意的租戶表示生意不好，欲終止租約，被告於是提議租戶把攤檔分租予一名電工，獲租戶接納。被告事後卻向得以分租攤位的電工收取9000港元。其後，一名經營餐廳的東主有意在街市租檔位開店，被告於是建議對方頂手街市另一餐廳，被告在成事後又向該東主索取2.5萬港元。被告其後又藉口替公司收取3名租戶的租金、利息，卻把租戶的支票存進自己戶口，將租戶所給的款項據為己有。

案件編號：DCCC 222/2021