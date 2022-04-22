政Whats噏：取消強積金委員會再開會　議員間爆爭執

取消強積金對沖安排討論多年，相關委員會今日(22日)舉行第3次會議，多位勞工界議員追問幾時去到逐條審議階段，建議加長會議，搵埋勞工及福利局局長羅致光解答問題，亦擔憂政府履行唔到本屆完成法例審議嘅承諾。委員會主席張國鈞就話，根據《內務守則》應3個月內完成委員會工作，但當輪到批發及零售界議員邵家輝發言時，就演變成一場舌戰喎。

勞工處處長孫玉菡話議題橫跨兩屆政府，平心而論議案已經做咗好大平衡，政府有好大決心。張國鈞就話議員可以合理提問，但重覆提問就對會議進程冇幫助，唔希望大家喺重覆嘅問題上再糾纏。

之不過，輪到議員邵家輝發言時，就開始火花四濺喇！佢話過去都冇話聽聞法案委員會要3個月內完成工作，重要議題如果匆匆通過會對唔住香港市民。唔單止咁，佢話早排立法會都叫佢哋盡量唔好返辦事處開會，疫情期間都見唔到商界人士攞意見，仲話張喺上月強行開兩次會議。佢繼續話，明知3月份唔係疫情嘅會議都盡量唔開，公聽會又冇下文。

張國鈞就忍唔住喇，話「邵議員你要公道啲，睇返最近禁止追租條例草案嘅委員會，貴黨主席都開兩次會完成審議，亦都係疫情期間視像會議進行」，仲反問「我有冇質疑點解咁急、點解疫情期間開會、點解冇開公聽會？」及後再話，「邵議員你唔可以你支持嘅法案就開會，而你唔支持就唔開會呀嘛，呢到唔係得你一個呀嘛！」

嘈多幾輪之後，邵家輝直接話「主席，你唔畀我講嘅話，我即刻收線」，話禁追租係救命，而強積金講咁多年，唔可以類比，補多句「唔係因為你(張國鈞)係主席，就一定啱嘛！」張國鈞就解釋話，立法會大樓先前確診數量多，唔方便聚集，其他委員會都係劃一標準要用書面提問，強調並非委員會獨有做法，之後嘅議程會交代公眾意見書嘅！

點知邵家輝都唔滿意，話委員會應該一開始就交代公眾諮詢嘅事項，擺喺後面嘅議程，好多委員都返屋企喇。張國鈞即刻反擊話，「點會呀，議員開會時間點會返屋企呀，你就政策方向有冇問題問啫？」到最後，邵提出提問，結束咗呢場爭執喇。

議員鄧家彪笑言，話對唔住一開始提名張國鈞成為主席，議員意見不一令張成為磨心，過分寬鬆畀議員連續發言20分鐘從未見過。

邵家輝第二次發言話，張國鈞主持會議好公道，雖然對上2次會都係4分鐘發言，但邵都問7次。邵解釋點解今次咁炆，係因為公眾唔知公聽會已經變成提交意見書，同埋聽到3個月完成工作即刻彈起。