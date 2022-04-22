運輸成本令食物油價攀升　3月通脹按年飆1.7%　專家：意料之中　

走進街市、超市，蔬菜鮮肉樣樣貴，一眾升斗市民深受其害，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，3月整體通脹1.7%的按年升幅為預期之內，認為除了食物原材料上漲外，油價亦成為通脹的元兇之一。市民疫下減少外出用膳，多了到街市、超市購買新鮮食材，令相關需求大增，但供應卻曾出現短缺，令成本高漲，再加原油價格處於高位，汽油等車用燃料亦較去年上升。食品、日用品來港運輸成本攀升，從通脹4.9%的交通升幅可反映。李相信，今年4月的通脹率將按年升約2%，當中基本食品亦會如3月相似的升幅，相信與消費券的派發與商戶減少折扣幅度有關。

雖然3月整體通脹的按年僅升1.7%，但其中基本食品的升幅已超7.6%，李解釋，綜合物價指數反映多項商品比例，而每項佔比有所不同，拉上補下之下，市民感受到的通脹變化或大於綜合消費物價指數的升幅。他又認為政府有需要時作出檢討，長期研究權重變化，以貼合市民現實生活。根據最新消費物價指數月報，住屋於今年2月的權重佔約39%，其次為約28%的食品，當中的基本食品佔約17%，而雜項服務則亦佔約12%。

政府統計處指，開支權數大部分是「住戶開支統計調查」所得的住戶開支模式，輔以其他來源的數據得出，現時是根據2019/20年有關調查的結果編製。住戶的消費模式，會因應其收入及其他社會經濟因素的變動而改變，因此開支權數會每隔5年更新一次，但期間中會適當調整開支權數，以確保指數已適時考慮因疫情的影響轉變或回復常態對開支模式所引致的主要變動。