百物騰貴基層節衣縮食　1斤肉分四日食　無錢交租壓力大增

疫情嚴峻打擊基層市民生計，通脹率上升更令基層生活百上加斤。有家庭經濟支柱失業，收入大減逾萬港元，只好「食穀種」度日，加上百物騰貴，如同范仲淹「斷虀畫粥」般，一斤肉分3至4天食，生活艱難大感彷徨。亦有市民在疫情下因女兒提早暑假，需要長時間有人照顧，惟有減少工作時間，但疫情期間菜價等物價急升，薪水大減逾5,000元需節衣縮食，甚至連到茶樓飲茶亦「唔捨得」。

陳女士一家三口居於不足200呎的劏房，原先依賴丈夫每月18,000港元的收入過活，但丈夫自去年12月失業後收入清零，一家人只好以積蓄過活，但物價飛升，除菜價大幅上漲外，肉類亦價格不穩，陳女士坦言「菜同肉都唔捨得食，但個女喜歡食肉，惟有買一斤肉分3至4日食」。她曾試過無法負擔每月5,000港元的租金，交租困難令精神壓力大增，又擔心女兒久困家中精神健康受影響，生活艱苦。

從事電訊業的Joe一家三口同樣居住劏房，雖然疫下工作未受影響，但女兒在疫情期間提早放暑假，原先以兼職幫補家計的妻子只好長期在家照顧女兒，減少工作時數後，原先一個月可獲約6,000港元的薪水，在疫情下只餘約1,000港元。Joe又提到，物價高企反映在女兒的補習費用上，女兒一個網上英語補習課程已花逾數千，夫婦二人也只好「為個女慳埋慳埋」。