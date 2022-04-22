再有40幢大樓納強檢　何文田半山壹號32座及牛池灣消防宿舍上榜

2022年04月22日 21:26
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    再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(22日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(23日至24日)期間進行病毒檢測。
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.沙田碩門邨瑞碩樓
    2.觀塘安達邨愛達樓
    3.天水圍天瑞邨瑞豐樓
    4.屯門良景邨良傑樓
    5.大圍新翠邨新儀樓
    6.深水埗鴻裕大廈A座
    7.牛頭角牛頭角上邨常富樓
    8.石硤尾白田邨昌田樓
    9.黃大仙竹園南邨富園樓
    10.土瓜灣傲雲峰1座
    11.荔枝角美孚新邨6期恒柏道2-4號
    12.何文田半山壹號32座
    13.牛頭角彩福邨彩和樓
    14.長沙灣海麗邨海賢樓
    15.新蒲崗景福街118號景泰苑
    16.藍田康逸苑康景閣
    17.北角丹拿花園3座
    18..北角明園西街2-6號明苑中心
    19.大埔新興花園康誠閣
    20.大埔富亨邨亨耀樓
    21.大埔廣福邨廣禮樓
    22.屯門山景邨景貴樓
    23.屯門寶田邨6座
    24.將軍澳雍明苑澤明閣
    25.沙田愉翠苑愉禮閣
    26.沙田水泉澳邨月泉樓
    27.沙田豐景花園A座
    28.青衣長安邨安清樓
    29.粉嶺粉嶺花園7座
    30.荃灣全．城滙6座
    31.馬鞍山嵐岸6座
    32.馬鞍山新港城4期E座
    33.葵涌石蔭東邨蔭興樓
    34.葵涌和記新邨A座
    35.黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
    36.長沙灣元州邨元盛樓
    37.新蒲崗譽‧港灣7座
    38.紅磡黃埔新邨安榮樓
    39.牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座
    40.荔枝角美孚新邨3期百老匯街41-43號
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease