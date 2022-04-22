再有40幢大樓納強檢　何文田半山壹號32座及牛池灣消防宿舍上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(22日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(23日至24日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田碩門邨瑞碩樓

2.觀塘安達邨愛達樓

3.天水圍天瑞邨瑞豐樓

4.屯門良景邨良傑樓

5.大圍新翠邨新儀樓

6.深水埗鴻裕大廈A座

7.牛頭角牛頭角上邨常富樓

8.石硤尾白田邨昌田樓

9.黃大仙竹園南邨富園樓

10.土瓜灣傲雲峰1座

11.荔枝角美孚新邨6期恒柏道2-4號

12.何文田半山壹號32座

13.牛頭角彩福邨彩和樓

14.長沙灣海麗邨海賢樓

15.新蒲崗景福街118號景泰苑

16.藍田康逸苑康景閣

17.北角丹拿花園3座

18..北角明園西街2-6號明苑中心

19.大埔新興花園康誠閣

20.大埔富亨邨亨耀樓

21.大埔廣福邨廣禮樓

22.屯門山景邨景貴樓

23.屯門寶田邨6座

24.將軍澳雍明苑澤明閣

25.沙田愉翠苑愉禮閣

26.沙田水泉澳邨月泉樓

27.沙田豐景花園A座

28.青衣長安邨安清樓

29.粉嶺粉嶺花園7座

30.荃灣全．城滙6座

31.馬鞍山嵐岸6座

32.馬鞍山新港城4期E座

33.葵涌石蔭東邨蔭興樓

34.葵涌和記新邨A座

35.黃大仙黃大仙下邨龍逸樓

36.長沙灣元州邨元盛樓

37.新蒲崗譽‧港灣7座

38.紅磡黃埔新邨安榮樓

39.牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座

40.荔枝角美孚新邨3期百老匯街41-43號