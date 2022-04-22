再有40幢大樓納強檢 何文田半山壹號32座及牛池灣消防宿舍上榜
2022年04月22日 21:26
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再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(22日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(23日至24日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.沙田碩門邨瑞碩樓
2.觀塘安達邨愛達樓
3.天水圍天瑞邨瑞豐樓
4.屯門良景邨良傑樓
5.大圍新翠邨新儀樓
6.深水埗鴻裕大廈A座
7.牛頭角牛頭角上邨常富樓
8.石硤尾白田邨昌田樓
9.黃大仙竹園南邨富園樓
10.土瓜灣傲雲峰1座
11.荔枝角美孚新邨6期恒柏道2-4號
12.何文田半山壹號32座
13.牛頭角彩福邨彩和樓
14.長沙灣海麗邨海賢樓
15.新蒲崗景福街118號景泰苑
16.藍田康逸苑康景閣
17.北角丹拿花園3座
18..北角明園西街2-6號明苑中心
19.大埔新興花園康誠閣
20.大埔富亨邨亨耀樓
21.大埔廣福邨廣禮樓
22.屯門山景邨景貴樓
23.屯門寶田邨6座
24.將軍澳雍明苑澤明閣
25.沙田愉翠苑愉禮閣
26.沙田水泉澳邨月泉樓
27.沙田豐景花園A座
28.青衣長安邨安清樓
29.粉嶺粉嶺花園7座
30.荃灣全．城滙6座
31.馬鞍山嵐岸6座
32.馬鞍山新港城4期E座
33.葵涌石蔭東邨蔭興樓
34.葵涌和記新邨A座
35.黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
36.長沙灣元州邨元盛樓
37.新蒲崗譽‧港灣7座
38.紅磡黃埔新邨安榮樓
39.牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座
40.荔枝角美孚新邨3期百老匯街41-43號
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease