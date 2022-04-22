李家超選舉廣告遲交同意書涉違指引　競選辦：會加倍小心處理

參選第6屆行政長官選舉的前政務司司長李家超，近日在網上發布選舉廣告，但廣告刊登後李家超競選辦未有在指定限期內向選舉事務處呈交同意書，涉違選舉事務處指引。李家超競選辦回覆指，已就此主動聯絡選舉辦事處，會加倍小心處理。

李家超社交平台近日在網上發布多個選舉廣告，但有3名相關人士的選舉廣告延遲呈交同意書約2至3個工作天。據選管會的選舉指引，候選人須於發布廣告後1個工作天內，上載支持同意書到選舉事務處中央平台，即本次事件涉不符合選舉事務處指引。

李家超競選辦今日(22日)回應指，就上述事宜有獲得3名相關人士的同意，並取得他們簽署的支持同意書。就有關情況已上載其支持同意書到選舉事務處中央平台，並主動聯絡選舉事務處，會加倍小心處理。

選舉事務處則指不評論個別事件。根據《行政長官選舉活動指引》，候選人須在發布選舉廣告後的1個工作天內，按指明的方式提供每個選舉廣告的文本及與選舉廣告有關的資料和文件，包括發布資料、准許或同意書，供公眾查閱。