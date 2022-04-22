歐美等地爆神秘兒童急性肝炎　衞生防護中心稱正密切監察

近日歐洲和美國指出現成因不明的兒童急性肝炎個案。衞生防護中心今日(22日)表示，正密切監察有關報告，得知病人為10歲以下，部分涉及腺病毒，已聯繫世界衞生組織，以獲取更多資料及最新調查發現；而為審慎起見，中心已聯同醫院管理局，一同加強相關監測。中心提醒，市民應注意衞生，兒童如有身體不適，亦應避免回校，及早求醫。

中心稱，知悉英國公共衞生局正調查當地自今年1月起，10歲或以下兒童出現成因不明急性肝炎個案上升的情況，個案均對甲、乙、丙、丁及戊型肝炎的常見病因測試呈無關結果，亦與新冠疫苗沒有關連；惟部分個案對腺病毒測試則顯示有感染。由於感染腺病毒後出現這種疾病模式並不常見，英國當局正積極調查其他可能成因，例如感染新冠病毒或環境因素等。

中心指出，除了英國，丹麥、愛爾蘭、荷蘭、西班牙和美國亦報告了成因不明兒童肝炎。美國疾病控制及預防中心最近向臨床醫護人員發出健康公告，建議他們可為患上成因不明肝炎的兒童進行腺病毒測試。至於在本港，腺病毒常見於影響兒童的呼吸道，主要透過緊密肢體接觸、呼吸道飛沫和媒介物傳播，除引致呼吸道疾病，亦可引致腸胃炎、結膜炎、膀胱炎，及較少見的神經系統疾病等。