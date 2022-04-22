富山殮房逾1800具遺體　93%預約或完成火化　7殯儀館餘額45%

新冠疫情期間，因離世人士急劇上升而衍生的遺體貯存、辨認、火化等事宜。衞生署早前已與死因裁判法庭和警方合作制訂措施，在3月至4月初期間完成1,800多具由公立醫院急症室移送往沙田富山遺體貯存設施安放的遺體辨認程序，死因裁判官亦已為該些遺體簽發「批准屍體埋葬/火葬證明書」。根據食環署統計數字，早前存放於沙田富山遺體貯存設施的遺體中，約93%已經火化，或已預約在5月的第二個星期前完成火化。

署方已主動聯絡7所持牌殯儀館，整體而言仍有接近45%的餘額可供預訂。據了解，東華三院正探討定期向市民公布其3間殯儀館在未來約30天可供預訂的禮堂數目，並將適時公布細節。衞生署近日已致電相關家屬盡快領取文件，以為先人安排殯葬事宜。

署方自2月起，逐步增加每日可供預約的火化時段，隨着和合石兩個新火化爐投入服務，火化時段自4月10日起維持在每日逾300節。遺體貯存方面，遺體貯存空間現已增加至超過6,200個。衞生署在接收遺體後，會將遺體存放於恒溫運作的公眾殮房或遺體貯存設施內。衞生署所有冷藏設施一直運作正常，溫度約攝氏4度。衞生署人員每日均會定時檢查冷藏設施的溫度，並已採取合適措施，如在冷凍櫃門外加上屏幕，以期進一步減慢遺體的腐化速度。目前，火葬場仍有充足的火化時段可供家屬預訂，預訂系統可供選擇的火化日期自4月9日起已由未來15天延長至未來20天。