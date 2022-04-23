2.7萬名新冠患者服用口服藥　醫管局：死亡率降3至4個百分點

本港採購的兩款新冠口服藥，已在公立醫院、指定診所使用約一至兩個月，超過2.7萬名確診者服用，私家醫院及醫生亦獲分配藥物。醫管局方分析數據發現，輝瑞口服藥可將本港患者的死亡率降低4.7個百分點，默沙東口服藥則可降約3.5個百分點。該局強調藥物數量足以應付未來第6波疫情，又透露首批約190劑阿斯利康注射式單株抗體藥已抵港，會先按國際指引，供免疫力較差的人使用。

醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢表示，整合了瑪嘉烈醫院及香港感染控制中心的數據，將有服用口服藥的病例，與口服藥未抵港前、且沒給予藥物治療的入院病例對比，發現適合但沒有服用輝瑞口服藥的5,356名患者，有314人、即約5.9%人死亡；而有服用輝瑞口服藥的1,513人中，只有69人、即1.24%人死亡，死亡率減少了4.66個百分點。即使是藥效較低的默沙東口服藥，也能將相關死亡率由8%減至4.56%，減少了3.44個百分點。

曾指，無論在公立醫院、指定診所及安老院舍，均有約60%至80%新冠患者獲處方口服藥；而未獲處方口服藥的患者中，大部分因為求診時已超過病發後5天的用藥期，或因不符其他用藥條件，例如無症狀、出現重症等。另有部分患者因擔心副作用而拒絕，但相關病人只屬少數，而副作用以腸胃不適、頭痛為主，國際間亦未見有嚴重副作用病例。他稱，口服藥是為輕症、沒打針的人而設，而且藥物對近期的Omicron新變種病毒株亦適用，他期望長者及高危人士，一旦確診要盡早求醫，因用藥越早、效果越好。