尖沙咀灣仔酒牌及餐飲場所違禁令　拘3男票控17客

尖沙咀分區雜項調查隊聯同控煙辦人員，昨日(22日)巡查區內多間酒牌場所，提醒經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，一間位於諾士佛臺的酒牌場所因較早時曾違反防疫規定而需要在指明期間內的特定時間停止營業，但警員發現其正在營業，姓林(31歲)男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被拘捕。

警員再於諾士佛臺另一間酒牌處所巡查期間，一名姓應(31歲)男子向警員出示他人的電子針卡，警員以「企圖欺詐」罪名拘捕該名男子。此外，3間位於赫德道及漆咸道南的食肆內，執法人員發現2男2女(30至49歲)，涉嫌在禁煙範圍內吸煙，涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》而被發出定額罰款通知書。

另外，灣仔分區牌照組、港島總區反三合會行動組聯同機動部隊，同日晚上於區內展開代號為「五角」及「松塔」的反罪惡行動，打擊區內暴力罪行及針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。警員於晚上約10時20分於霎東街15號一所餐飲場所內，發現有13名男顧客(19至40歲)於上址飲酒，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。該場所38歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），將會被警方檢控。