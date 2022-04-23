東方日報A1：戰疫夾攻　通脹噩夢　基層更窮

米加、菜加、樣樣加價，第5波疫情重創港人健康後，市民還面臨高通脹、高生活壓力的打擊。政府統計處昨日公布3月份消費物價指數，俗稱基本通脹率的綜合消費物價指數按年升1.7%，不過，當中個別分項升幅驚人，如每家每戶必不可少的基本食品，指數按年上升7.6%；交通的通脹指數亦按年上升了4.9%；衣履開支同樣不菲，按年上升4.3%，即衣、食、行全部疫市大升。有經濟學者坦言，隨着全球局勢動盪及疫情，供應受阻，油價上漲、運輸及生產成本上升，通脹壓力料會持續。政府亦罕有地警示，短期內許多主要經濟體的通脹料會居高不下，導致進口物品價格升幅加快。

政府統計處昨日公布，剔除政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數的按年升幅亦達1.7%，高於1月及2月合計的平均升幅1.5%，而經季節性調整後，指數截至3月止的3個月的平均每月升幅為0.3%。

通脹升幅主要來自基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜價格的升幅擴大所致，疫情下外賣增加，外出用膳及外賣的消費物價指數亦按年上升2.7%。

百物騰貴，一眾市民深受其害，何小姐表示，新鮮蔬菜及肉類亦分別加了一至兩元，每月需花費多近200元。盧女士則指，街市買菜價格一日貴過一日，好多食材都貴了。本報翻查消費者委員會今年首季的大米售價調查，可見市民餐桌上不可或缺的5公斤裝泰國米，最新售價已較今年過年前上升一成。蔬菜批發價格亦顯示，多種蔬菜價格高企，有市民直言自3月爆疫至今，並沒顯著回落。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，整體通脹的按年升幅為預期之內，認為除了食物原材料上漲外，油價亦成為通脹的主要兇手之一，指市民於疫情下減少外出用膳，多了到街市、超市購買新鮮食材，令相關的需求大增，但供應卻曾出現短缺，令成本高漲，再加上原油價格處於高位，汽油等車用燃料亦較去年上升，令食品、日用品來港的運輸成本攀升，並稱交通的4.9%升幅反映相同原因。李相信，4月的通脹率將按年升約2%，當中基本食品亦會如上月相似的升幅，相信與消費券的派發與商戶減少折扣幅度有關。

政府則展望，受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，短期內許多主要經濟體的通脹料會居高不下，導致進口物品價格升幅加快。不過，因本地租金仍然溫和，總體而言通脹仍會大致受控。

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