鄉郊代表選舉選民登記展開　6月16日截止申請

2022年鄉郊代表選舉的選民登記運動已經展開。民政事務總署呼籲尚未登記為鄉郊代表選舉選民的合資格人士，需於6月16日或之前遞交申請，以便其登記資料可被納入今年8月發表的臨時選民登記冊，並參與2023年年初舉行的鄉郊一般選舉。已登記的選民毋須重新登記，其如欲更新登記資料，則需於6月16日或之前遞交申請。

鄉郊代表分為原居民代表、居民代表和街坊代表三類。原居民代表是由原居鄉村/共有代表鄉村的原居民、其配偶或尚存配偶選出，代表所屬鄉村的原居民就村內事務反映意見，以及處理與原居民合法傳統權益及傳統生活方式有關的事務。居民代表由在現有鄉村居住的居民選出，代表居民就該村事務反映意見。街坊代表則由在長洲及坪洲等墟鎮居住的居民選出，代表居民就該墟鎮事務反映意見。

民政總署發言人表示，原居民代表、居民代表和街坊代表選舉的選民登記資格各有不同，申請人在登記前必須先清楚了解自己是否符合相關資格。凡年滿18歲，並持有認可身分證明文件的原居民、其配偶或尚存配偶，均可登記成為原居鄉村/共有代表鄉村原居民代表選舉的選民。居民代表選舉和街坊代表選舉的選民，則必須是年滿18歲的香港永久性居民，並在緊接申請登記為選民當日之前的3年內，一直是該現有鄉村或墟鎮的居民，並以該鄉村或墟鎮內的住址為其主要住址，而主要住址是指其唯一或主要家居的居住地方的地址。為證明申請人符合居住要求，無論是新申請登記為選民或已登記選民欲更改主要住址，均須提交住址證明。如申請人未能提供有效的住址證明，其申請將不獲處理。