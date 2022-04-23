警旺角巡查表列場所及冚賭拘26人　另截5男女通緝犯

警方昨日(22日)在旺角區展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，聯同食環署人員突擊巡查區內多間食肆及表列場所，包括夜總會、麻雀館等未准營業的場所，確保他們有依例停業。行動中，旺角警區警員分別在染布房街、新填地街及砵蘭街搗破3個懷疑釣魚機賭檔，共檢獲8部釣魚機、8部遊戲機及3,700元賭款等，分別以涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「未能出示身份證明文件」，拘捕14男10女(15至60歲)，他們亦同時涉嫌違反防疫規例，被發出定額罰款通知書。

另外，旺角警區牌照組、反三合會行動組、雜項調查隊、西九龍總區機動部隊聯同食環署巡查旺角區內食肆及表列場所時，在黑布街一食肆發現1名食肆員工無佩戴口罩工作，亦於另一食肆內發現2名食客無使用手機掃描「安心出行」二維碼。1名男子在進入登打士街一表列處所前無使用手機掃描「安心出行」二維碼，該4人以及相關處所負責人涉違反防疫規例，被發出定額罰款通知書。

與此同時，警方在彌敦道發現2間表列處所未有遵從有關指引關閉，場內分別1男1女負責人涉嫌違反防疫規例被捕。行動中，警方在各場所內截獲4男1女被通緝人士，已將他們帶返警署扣查。警方表示，會繼續加強有關執法行動，以打擊三合會活動，並呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。