外防鬆綁太遲　旅議會指短期難有海外團來港　公海遊6月前唔使諗

政府下月起放寬航班熔斷機制的觸發門檻，由目前3人增至5人。旅遊業議會總幹事楊淑芬今早(23日)在電台節目坦言，現時的門檻太嚴苛，航班營運風險大，預計放寬後航班載客容量會提高，又期望疫情進一步緩和時可取消相關機制。她又指，雖然當局同時宣布取消非香港居民入境限制，但旅客到港後仍要在酒店檢疫7天，故預計短期內難有海外旅團成行。

楊續指，至今收到約200宗旅行社復辦本地遊申請，另外有100宗申請正在處理，形容反應熱烈，估計今明兩天有約10個本地遊出發，每團都是30人以下，相信五一假期有更多大規模的本地遊成團。此外，她預計下一階段放寬社交距離措施後，能復辦公海遊，但認為現時公海遊的熔斷機制仍嚴謹，郵輪公司重新部署在港發展有阻力，預計在6月前都不會有公海遊成團。

旅議會主席徐王美倫亦提到，由於本地遊的對象以長者為主，故仍要時間適應和消化，而旅行社亦會在出發前提醒需要進行快測的團友，讓團友先在家快測，之後也會要求他們簽名確認，旅程中若有超過4名團友聚集，領隊亦會提醒他們遵守社交距離。