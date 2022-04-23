11男女涉參與2019年灣仔暴動裁罪成　當中7人違蒙面法同遭定罪

2019年10月6日港九多區都有反修例示威遊行，其中在灣仔一帶的示威衝突至近傍晚時更演變成暴動，警方需設防並驅散示威者，最終警方拘捕多人。眾被捕人士當中的7男4女否認暴動、在身處非法集結時使用蒙面物品及在公眾地方管有攻擊性武器等罪，案件自去年10月底開審，區院法官林偉權今早(23日)裁定11名被告均暴動罪成，涉及使用蒙面物品控罪的7名被告亦全部罪成，至於其中1名被告另被控的管有攻擊性武器罪同罪成。法官將案件押後至5月7日判刑，期間替當中3名不足21歲的被告索取教導所報告，及另一被告的背景及醫療報告，11名被告均需還押。

11名被告依次為仇銘芝、梁耀文、黎樂恆、何高僑、梁偉楓、林永聰、張鳳嬌、岑朗賢、蘇朗豪、余雪菁，及梁思婷。他們被控於2019年10月6日，連同其他身份不詳的人士，在灣仔杜老誌道跟軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道的範圍參與暴動。其中7名被告另被控於同日同地，身處非法集結時無合法權限或合理辯解而使用蒙面物品，即口罩或防毒面具，相當可能阻止識辨身份。蘇朗豪另被控在公眾地方管有攻擊性武器，即一支屬於3B級別的能發出雷射光的裝置。

案件編號：DCCC 1018/2020