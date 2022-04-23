6300院舍長者參與中醫遠程診症　中大所長冀加強中西醫治療新冠

第5波疫情未平，中文大學香港中西醫結合醫學研究所所長林志秀，今早(23日)在電台節目表示，醫管局中醫組早前推出「安老院舍中醫診療服務」，為住在老人院的長者患者遠程看症，並將中藥速遞到院舍，截至4月中已為230所院舍超過6,300人次提供中醫診療服務 。

林表示，研究所早前與中醫學院的臨床團隊，推出「2019冠狀病毒病感染者遙距診症贈醫服務計劃」，和「2019冠狀病毒病康復者遙距診症贈醫服務計劃」等項目，至今有超過2,000名患者受助。他指出，單靠西醫為主的醫療系統，確實未能為大量患者提供及時的治療，政府有必要善用現有的1萬多名中醫的力量，為有效抗擊新冠肺炎大流行的大型公共衞生事件提供更多的人力資源保障。

他又提到，中醫藥有效緩解新冠的臨床症狀如發燒，咳嗽，咽喉疼痛和加速患者轉陰方面具顯著優勢。作為一名註冊中醫師，林指自己治療了超過100名新冠患者，有不少較年長的人康復後出現嚴重後遺症狀，舉例一名61歲打了兩針的陳女士，康復後被辨證為余邪未清，氣陰兩虛，他於是在治療上以益氣養陰，化痰止咳為治法，服藥1星期後陳女士後遺症狀已明顯改善。