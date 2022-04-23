泰加斷保的士怨轉保加價5成　斥保監局忽視「報假傷」亂象所致

泰加保險的士退保風波未止，雖然早前由市場另外4間保險公司接手受影響的士保單，不過保費大增，的士業界今日(23日)舉行記者會，批評政府及保險業監管局未有好好監管業界「報假傷」的亂象，導致保險公司惟有提高保費價格保障公司。業界期望以與保監局及的4間保險公司溝通，惟至今未獲正面回應。

香港的士小巴商總會理事長兼順安車行老闆周國強表示，受泰加保險影響的的士保單，其保費及墊底費不斷增加，尤其是曾發生過交通意外的的士，他形容加幅「極其嚴重」，動輒需要4至5萬港元、甚或6至7萬港元的保費，而墊底費亦由2萬多港元加至5萬港元。至於較少出意外，俗稱有「安全獎」的的士，其保費亦由以前2萬多加至3萬多，加幅達50%。

周表示，的士保費貴的原因全在於包攬訴訟猖獗，令的士保險業務索償成本增加，故保險公司為免蝕錢便將保費加價，他認為保監處在監管保險公司應否賠錢方面力有不遞。他又稱，現時政府以為利用的士交通意外和索償資料庫，便可有效打擊經常報傷及索償的司機，但其實要車行或保險公司，自行去證明涉事司機是「報假傷呃保險」非常困難，加上司機若有意外更可申請俗稱「車手獎」的交通意外傷亡援助基金，可獲2萬港元，他認為此是誘因，令司機更想申請意外索償。