警首發現疑犯安裝電子網絡裝置　協助海外主腦進行詐騙

警方早前偵破兩個分別涉及求職及網購的詐騙集團。在求職騙案方面，新界北總區重案組第三隊總督察武少禧指出，詐騙集團中4名被捕人士在集團中擔當重要角色。警方搜查馬鞍山、元朗的住宅單位及屯門一個工廈單位，首次發現有不法分子在單位安裝改裝電子網絡裝置，協助身處海外的集團成員偽裝身處香港，而進行詐騙活動。警方調查仍在進行中，正全力追緝身處海外的集團主腦及成員，不排除會有更多人被捕。

警方指涉案的網上求職集團，在第五波疫情時，在不同網上社交平台或透過電話短訊發布招聘廣告，以搵快錢及居家工作吸引受害人。騙徒會指示受害人，在虛假的知名百貨公司網站進行「刷單」活動，即是進行購物以提升賣家的銷售記錄，騙徒承諾事後交還本金及佣金給受害人。另外，騙徒會指示受害人將金錢存入由騙徒操控的銀行、虛擬銀行或支付儲值戶口，當受害人存人金錢後，騙徒自此失去聯絡。網絡安全及科技罪案調查科高級督察周子健指出，部分騙徒要求受害人安裝不明來歷的電話應用程式，有機會令資料被盜取。

至於網上購物集團案方面，騙徒在網上社交平台刋登以低價出售快速檢測包或防疫藥品的廣告，並以疫情為由，拒絕面交。騙徒會指示受害人先支付金錢到詐騙集團操控的銀行戶口，或儲值支付工具戶口，然後失聯絡。警方留意一名被捕人士為網上購物騙案集團的骨幹成員，專門在網上社交平台的防疫關注組、抗疫支援組，對關注疫情的市民招攬生意，其餘6名被捕人的角色，則為借出銀行戶口給詐騙集團清洗黑錢。