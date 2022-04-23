警搗打鼓嶺村屋毒品倉　檢2310萬元貨拘毒鴛鴦

警方毒品調查科根據線報及深入調查後，相信有人利用打鼓嶺一村屋單位進行販毒活動，至昨日(22日)展開行動。當日下午，探員發現一名可疑男子步出村屋，遂將他截停查問，並從他手持的黃色環保袋內，搜出一包以茶葉包裝、約重1公斤的懷疑冰毒，另檢獲4磚印有「雙獅地球牌」標誌、共重約1.5公斤的懷疑海洛英。探員拘捕該名男子後，將他押返其租用單位搜查，再起出16公斤懷疑冰毒、12公斤懷疑海洛英與94克懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，以及可再封膠袋等包裝工具，同時拘捕屋內一名女子。全案檢獲的毒品總市值大約2,310萬港元。

毒品調查科高級督察吳嘉倫表示，被捕的姓黃(19歲)男子及姓林(18歲)女子為情侶關係，分別報稱無固定工作及學生，涉嫌「販運危險藥物」。黃將被暫控一項「販毒」罪，案件下周一(25日)將於粉嶺法院提堂，至於林則已獲准保釋候查。

根據調查，涉事村屋是上月初開始被闢作毒品倉庫，販毒集團利用偏遠村屋以及茶葉包裝等方法掩飾，目的是增加執法人員的偵查難度。吳指出，涉案被捕人士均屬剛成年，相信有人受金錢引誘，遭販毒集團利用犯案。警方提醒業主，出租單位要留意租戶背景，對年紀太輕、無任何工作證明的人士，必須提高警覺性。另外，父母應付出更多時間關心和了解子女，遇有可疑情況要及早介入。