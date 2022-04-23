DSE英文聆聽卷選擇填充題增多　教師形容「罕見」

文憑試(DSE)英文科卷三聆聽及綜合能力今日(23日)開考，今屆「A部必答」以「香港本地遊」為主題，而B部選答題則關於燈飾公司。應屆考生李同學認為，今次A部試題比過往容易，因為多了選擇題，而B2部分難度則相若，主要要求考生背景介紹、電郵及演講辭。

廠商會中學英文科主任鄧美儀表示，今年A部分比去年多了選擇及填充題，亦有考生熟悉或應認識的詞語，如社交媒體Instagram、溫度及濕度的英文；以往常見的長題目亦有所減少，例如去年聆聽卷的A部有約10條長題目，但今年卻只有4條。另一方面，她亦指考生回答部分填充題目時，答案雖屬「大路」，但卻很容易在複數加「s」或「es」方面出錯。

至於B部選答部分，鄧指出B1較去年容易，更以「罕見」形容部分後面的試題，一改往年歷屆由淺入深的習慣。她解釋稱，過去B1聆聽試題中的最後一環，大多要求學生以短文作答，但今次卻是以「填充題」形式出現。而難度較深的B2，她則指題材均與過往試題類近，但因1小時15分鐘內要寫3篇約5百字短文，考生必須恰當運用時間。