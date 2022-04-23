東涌永久街市落成無期　逾85%受訪居民極為失望

東涌富東街興建臨時街市工程現正進行中，預計將於今年第4季落成啟用，不過早於2017年已宣布興建的永久街市卻落成無期，令居民非常失望。有團體今日(23日)發表有關東涌臨時街市的意見調查，發現有42.6%受訪者對街市如期落成沒有信心。至於永久街市方面，則有91.9%人認為有急切需要在東涌興建永久公營街市；惟同時有85.1%居民認為東涌市中心永久街市進度落後，極為失望。

政府2017年公布東涌興建公眾街市，翌年落實東涌港鐵站旁為選址，惟至今仍有待進一步技術可行性研究和評估完成後才可確定，計劃落實遙遙無期。監察公營街市發展聯盟吳天楠表示，預計東涌至2024年將會有首批入住新擴展區的居民，東涌總人口將大增至26.9萬人，若以此推算，東涌擴展區完成後，需有1,076至1,210個檔位才足以應付區內需求。

東涌社區發展陣線、監察公營街市發展聯盟於上月18日至本月8日，以網上問卷形式，成功收集357位東涌居民意見。調查發現市民除對永久街市落成無期感到失望外，亦有63%受訪者對政府現正興建的臨時街市落成日期毫不了解；亦有66.7%人認為當局就興建臨時街市的諮詢及資訊流通並不足夠。團體擔心街市的日常管理運作將外判予私人管理公司，導致街市管理變差，又認為食物環境衛生署應嚴格監察街市管理，否則將與區內現有街市無異，成為租金貴、物價高、選擇少的街市。