「物管支援計劃」受惠人數暫僅預期5%　工會促延長申請限期

第6輪「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界(環境衞生和保安人員)抗疫支援計劃」開放申請至4月30日，現距離截止日期剩餘1周，受惠人數卻僅為預期的5%。有工會表示，於上月接獲投訴無領取到該津貼的個案中，經過近1個月後，至今近90%人仍未有受惠。港九勞工社團聯會主席林振昇、秘書長周小松等於今日(23日)就「物管支援計劃」的問題召開記者會，要求立即延長「物管支援計劃」申請限期。

勞聯指，「物管支援計劃」原預計有18萬人受惠，截至本月12日僅約1萬人受惠，勞聯於上月就清潔或保安工友有關抗疫津貼問題設立投訴平台，截至3月30日共接獲1,564宗投訴個案，該會於本月18日向他們展開跟進調查，了解領取抗疫津貼的最新狀況，截至昨日(22日)共782人回覆，僅92人表示已成功申請抗疫津貼，其中58人(63%)為醫院外判清潔員；另690人(約88%)表示申請無門。個案中不少人反映，僱主、物業管理公司或大廈法團態度消極，拒絕或無為他們申請，例如有大型商場內的私家診所清潔工反映，商場物管公司表明由於單一物業申請只有100個津貼名額，故只為其公司員工申請，其他商戶的僱員一律拒諸門外；有在工廠大廈或學校任職的保安員均提到，被公司要求自行以三無大廈名義申請；亦有商業大廈的清潔員表示，因公司得不到物業管理公司協助無法申請。

另有於亞洲博覽館工作保安員則表示，亞洲博覽館部分地點被用於社區治療設施，他們不時需要面對高風險人士，如登記醫護人士出入、詢問車輛人員情況等，不少同事亦疑因此感染。但公司指亞博館非計劃指定處所故未能申請。有九龍高鐵站的港鐵外判保工友則不滿「一站兩制」，在高鐵站的入境處及衞生署外判保安人員，成功取得抗疫津貼，而同在高鐵站的外判保安及清潔工友則無法受惠，其他港鐵站、巴士等不同交通設施的清潔工友也被拒諸門外。勞聯促政府採取不同措施，包括延長計劃申請期限，確保合資格人士受惠；擴大「物管支援計劃」津貼涵蓋範圍至所有前線物管人員；放寬單一物業津貼名額上限；容許以公司名義或個人名義申請。