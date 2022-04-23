房署拖延1個月「交吉」　天瑜爸爸冀新屋裝修後帶女兒回家

女童周天瑜2018年確診患上橫紋肌肉瘤，2020年5月手術期間出現事故慘變植物人，直至近月才對外界有輕微反應。天瑜父親希望將女兒由醫院接回家中照顧，一家人本在今年獲房屋署安排公屋，惟原定3月交屋的新單位卻被署方拖足1個月，直至昨日(22日)天瑜爸爸在社交平台Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發貼指，終於收到鎖匙，會開始裝修，希望3個月後將女兒帶回家。

天瑜爸爸早就希望帶女兒回家，不過早前因入住公屋單位時遇到阻滯。一家人早前獲房署分派新屋，他亦在1月時實地考慮單位，預計3月中可「交吉」，不過署方卻一再延遲交屋日期，至原本承諾的復活節假期後，天瑜爸爸仍未得到新屋鎖匙。直至昨日，他在Facebook專頁報喜指「終於從房署那裏收到單位鎖匙，下周一(25日)可以開始進行裝修，希望一切順利，3個月左右可以帶天瑜回家」。

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤(第四期)，在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。天瑜術後臥床至今約23個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。