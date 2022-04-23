政Whats噏：安裝交通燈倒數計時器慢半拍　劉智鵬嘆官員死板

劉智鵬曾向運輸署官員提出燈位加設倒數時計，但建議被否決。

為方便行人掌握過馬路嘅時間，本港已陸續出現附設倒數計時器嘅行人交通燈，但面向駕駛人士嘅倒數計時器就至今仲未有。劉智鵬早前途經北角就見到呢種設置。佢認為，道路使用者知道仲有幾耐就會轉燈，有助促進交通安全，所以倒數計時器不論向行人、向司機嘅交通燈都要有，佢又曾向運輸署官員提出有關建議，誰知對方嘅回答，令佢當場啞咗！

劉智鵬話，行人見到交通燈「綠公仔」側邊有個倒數計時器，咁就可以判斷是否足夠時間過馬路，而呢個做法亦適用於駕駛人士，指若果司機知道綠燈剩番幾多秒就轉燈，就可因應其路面狀況及早煞車，以免「衝黃燈」。劉仲話多年前佢做區議員嘅時候，曾向運輸署官員提出燈位加設倒數時計嘅建議，結果對方唔使一秒就予以否定，話司機睇到綠燈剩返幾秒就會踩油衝過去，好危險咁話喎！

當日運輸署官員所持嘅理由，劉智鵬話至今仍然唔明白，點解對方嘅思考係往壞嘅方向，而唔係向好嘅一面呢？況且司機明知時間不足仍加速通過，隨時有衝燈相機幫佢「影沙龍」㗎！佢又話倒數時計嘅交通設置係人類一早就有嘅發明，內地十幾年前就已經周街都用緊，相較之下香港真係落後囉。