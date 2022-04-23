添9名確診者病亡　第5波疫情至今錄9023名死者

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(23日)表示，新增9宗死亡個案，包括2名女患者前日(21日)離世，分別為66歲及81歲長者，其餘7名是過去24小時病歿，包括4男3女，年齡介乎69歲至102歲，當中有2人來自院舍，有5人無打針、2人已打1針，第5波疫情至今錄得9,023名死者，病死率為0.76%，而80歲或以上的病死率為10.43%。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時共有2,182名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。她續指，過去24小時無病人情況危殆，目前有2人情況嚴重，16名危殆病人於深切治療病房留醫。

她續指，過去一日再多350人康復，及232名患者出院，另有2名病人入院後揭染疫，其同房的2人列緊密接觸者；至今有共22,220名醫護確診新冠肺炎，其中21,643名員工已康復及返回工作崗位。