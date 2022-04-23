康復二維碼疑嘟極無反應　資料甩漏疑系統失靈

新冠康復者二維碼系統周二(19日)在毫無預示下啟用，可配合「安心出行」當成「疫苗通行證」使用，但有效期只有半年。惟《東網》接獲不少讀者反映二維碼問題多多，例如到商場、運動場、超市等地方均未能成功讀取或驗證無效；有市民指成功下載二維碼後，連日來均顯示未能找到資料，曾向相關部門求助但不獲回覆；更有市民稱二維碼錯誤顯示登記人出生年份及屆滿年份。

有康復者向《東網》表示，早於3月初確診上報，惟現時二維碼仍未能成功找到對應資料，事後曾多次致電有關部門，但無人問津。有市民更透露，為染疫父親申請康復紀錄證明時，即使掃描與否，系統仍分別錯誤地顯示其出生年份為「0003」及屆滿年份至「2046年」，懷疑系統出錯。衞生防護中心回覆指，已檢查相關數據庫，數據中並未發現相關或近似日期。

對於有市民反映未能成功使用康復二維碼進入表列進所，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮解釋指，有關處所需使用最新版本的「驗證二維碼掃描器」應用程式，才能認出有關二維碼，呼籲有關負責人盡快更新。