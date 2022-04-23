兩建築公司高層詐騙7530萬元信用證及洗黑錢　罪成候判

廉政公署早前落案起訴2間建築公司2名高層人員，控告他們串謀詐騙信用證7,530萬港元，以及清洗黑錢逾1,000萬港元。2人今日(23日)在區域法院被裁定罪名成立，案件押後至下月21日聽取求情，2名被告暫還押懲教署看管。53歲的王曉杉，是中國鐵建(香港)有限公司(中國鐵建香港)副總經理；及55歲的劉聰海，是已結業的成達建築工程有限公司(成達建築)董事，同被裁定1項串謀欺詐罪成，他另被裁定2項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪成，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

案情透露，王曉杉案發時負責公司業務發展，在他的安排下，成達建築及中國鐵建香港於2016年9月簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行建築項目。成達建築其後要求中國鐵建香港協助籌措購買材料的資金，獲中國鐵建香港答允。同年12月，在王的安排下，成達建築再與中鐵國際貿易香港簽訂3份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，向1間供應商為3項建築工程採購建築材料，涉及款項以中國鐵建香港在星展銀行有限公司(星展銀行)持有的信用證支付。

中鐵國際貿易香港2017年1月向星展銀行遞交3份以該供應商為受益人的信用證申請書。同年1至3月間，劉聰海提交文件以證明有關採購交易，相關文件包括建築材料發票、裝箱單和貨運收據。星展銀行因而核准所有申請，並向該供應商發放3筆信用證款項合共7,530萬港元。廉署調查顯示，有關採購交易並不存在，有關諒解備忘錄及3份貿易協議是在王曉杉的安排下簽訂，目的為促使上述信用證的批核。劉聰海提交的證明文件為虛假文件，並處理從上述詐騙罪行共1,050萬港元的得益。