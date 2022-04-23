海外地區疫情呈下降趨勢　衞生署：熔斷機制將適度調整

港府本月初撤銷9個地區的「禁飛令」，當局亦正研究進一步放寬來港航班的熔斷機制。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(23日)表示，各個委員會審視多項因素，其中，熔斷機制屬最重要控制入境人流的措施，認為需要維持，政府檢視最新入境航班、乘客等數字後發現，與香港有密切往來的海外地區，其新冠肺炎疫情大致有下降趨勢，故決定將作適度調整。

他續稱，當局4月1日起撤銷相關地區的「禁飛令」後，本港旅客有所增加，由今年1月至3月的平均每天少於300名旅客，增加至4月1日開始平均每天約1,200百名旅客抵港，但輸入個案比率卻有所下降，今年1月至3月確診比率約3%，而4月1日之後的比率為約1%。

歐家榮認為熔斷機制措施雖然放寬了，但仍要求旅客持無染疫證明到港，並須在機場做檢測，之後再於檢疫酒店在7天檢疫，此閉環管理可防止個案流入社區。此外，檢疫酒店數目亦有控制，防止同一時間有大量旅客抵港，以免對香港的醫療系統構成負擔。