取消強積金對沖討論多年　勞工界促本屆政府內通過

取消強積金對沖討論多年仍未落實。立法會相關法案委員會仍在審議修例階段，有勞工界議員今日(23日)稱，擔心條例「一拖再拖」，僱員強積金將無了期被沖走，續成退休保障的一大缺口，促本屆政府內通過條例。

議員林振昇及周小松今發聲明指，個別議員要求當局暫緩修例工作，交下屆政府處理，對此表示反對。他們指取消強積金對沖早在上屆政府提出，多年來亦諮詢中小企及提出優化方案，不存在「疫下諮詢渠道受限」；條例已拖延十年，若將修例拖到下屆政府，對300萬僱員不公道。

對於有人擔心社會面臨經濟困局，取消強積金對沖會令企業百上加斤。他們指方案2025年才落實，強調非「今日通過，明日落實」，加上政府會安排為期25年的政府資助計劃，可避免為中小企帶來太大負擔。

此外，他們亦引述積金局數據，指2020/21年度強積金抵銷遣散費及長期服務金大幅增加至逾63.8億港元，疫情下被解僱的僱員苦不堪言，期望政府拿出決心，在任期內填補好僱員退休保障的一大缺口，否則難令市民相信政府可處理更複雜的深層次問題。