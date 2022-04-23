科技園先進製造業中心啟用　推動本港再工業化

實現再工業化為香港近年趨勢，香港科技園公司旗下位於將軍澳創新園的先進製造業中心（AMC)昨日正式開幕，香港科技園公司主席查毅超博士表示：「科技園公司早前將大埔、元朗及將軍澳的三個工業邨重新定 位為『創新園』，致力『從研發到製造』來完善整個創科生態圈，並積極與『官產學研』攜手合作， 配合國家『十四五』規劃的龐大機遇，相信創新製造可進一步帶動香港的新經濟增長，實現『香港創 新、香港設計、香港製造』的願景，為年輕人才創造事業發展機遇。」

作為專門為先進製造業而建造的世界級生產基地，AMC佔地2.71公頃，總建築面積達108,580平方米(逾110萬平方呎)，每層樓的樓底高6米，柱間距離達12米乘12米，提供一個可擴展及高效率的專屬物流服務生產空間，足以容納2500名工作人員同場工作。佔地逾110萬平方呎的中心涵蓋高端知識產權的關鍵生產流程，深入研發及測試認證等高科技範疇，進一步強化「創新製造」和秉持「由研發到製造」，為香港先進製造業及再工業化奠下根基。

同時，AMC透過先進的生產及檢測流程，實現高增值、小批量、高度訂製及技術創新的生產模式，亦提供全面的運輸、倉存、無塵空間，以及進行小批量裝配生產的Proshop，原型試作等不同服務，有助創新製造企業快速把概念轉化成優質產品。

創新及科技局局長薛永恒、創新科技署署長潘婷婷、創新及科技局常任秘書長蔡淑嫺，昨午連同科技園公司一眾代表主持開幕儀式，他指香港正積極培訓創科人才，而AMC開幕正是推動創新科技發展的重點，特區政府已邀請創新園物色新地點興建AMC二期，連同醫療用品製造中心及即將啟用的微電子中心等，為香港創科奠下重要標記。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，AMC中心針對工業界的「痛點」設計，在實際操作及規模上均完勝傳統工業大廈，預計今年底將進駐及洽談中的公司約10間，目標為出租一半空間，適合包括初創企業等不同規模公司。

香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士則指，AMC無論在硬件及軟件上都能滿足不同產業，如設有B級防震、三相工業用電及共享貨倉等配套，提供最少為期6年的租約，讓進駐的公司有足夠時間部署及更安穩發展。