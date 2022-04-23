百業重開首周末　消費人潮湧街頭　食飯睇戲樣樣齊

社交防疫措施周四(21日)首階段放寬，大部分食肆隨即恢復晚市堂食至晚上10時，加上多個表列場所重開，令市面復見熱鬧。東網記者今日(23日)下午4時許於旺角視察，發現街上人潮如鯽，市民亦有着各式各樣的消遣節目，如看電影、聚餐，亦有人閒逛。

市民張小姐表示自己從本周四起便已不斷消費，例如光顧美容院、與友人睇戲及食晚飯，雖然花費增多，但認為亦帶給自己快樂，故並不在意。她又指過去政府收緊社交距離措施期間，各場所均須關閉，娛樂大減，自己終日悶悶不樂。問及今天的使費預算，她估計約1千港元，更笑言其消費券已用完，故今天的花費全屬「自己錢」。

另一市民譚小姐則稱，留意到街上人多了，亦認為放寬防疫措施增加市民外出意欲。她解釋指現時天氣漸熱，故恢復晚市堂食正來得及時，市民逛街累了，可以入餐廳光顧歇息，餐廳生意亦因此增多。另一方面，市民鄘小姐則認為，由於有感疫情下於戶外脫口罩仍有風險，故現階段的消閒活動主要以看電影及光顧按摩店為主，飲食仍會留於家中。對於有市民報復式消費，鄘表示理解，並指因大家均己經宅在家中太久了。