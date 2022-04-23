「全民檢測」換通關　商戶斥做法不值　三問經濟停擺點解決

第5波新冠肺炎疫情緩和，但港人通關之路卻仍然無期。對於有專家指香港如欲與內地通關，或最終仍要進行「全民檢測」的說法，有商戶批評做法十分不值，無異是令剛有復甦迹象的經濟再陷於停擺；亦有市民建議改為「全民快測」。

經營賣卡生意的黃先生表示，自政府放寬防疫措施後，有感市況已逐漸轉好，認為當局如在此階段為了通關而實施全民檢測，是不顧大局。他指自己從事零售生意，相信全民檢測根本是勞民傷財、不切實際之餘，亦非常影響社會，反問「要做幾耐？出結果又要幾耐？社會停擺又要幾耐？」他進一步稱，過去數月已有不少行業受疫情影響結業，認為現時重中之重是令社會回復繁榮，而非通關，希望政府不要倒行逆施。

市民李小姐則表示自己雖然熱愛旅遊，但如須以封城形式進行的全民檢測，自己會感到抗拒，加上現時已有許多人接種打針或確診，相信社會群體已增強保護，故她建議政府可考慮以「全民快測」或分階段圍封檢測取代之。