政Whats噏：打鼓嶺古樟樹命懸一線　陳月明去信發展局求助

買少見少嘅古樹名木，喺石屎森林當中更顯珍貴。打鼓嶺禾徑山村一棵有400年樹齡嘅古樟樹，其健康狀況近年每況愈下，不但樹葉紛紛脫落，枝幹更呈枯秃。打鼓嶺鄉事委員會主席、議員陳月明雖已去信相關政府部門，要求救治古樹，然而礙於一連串官僚程序，未見政府派員臨場評估，更遑論展開挽救古樟樹嘅行動。因擔心延誤處理會波及更多樹木，陳月明冀當局能予以重視，盡快醫好呢棵古樟樹。

話說呢棵古樟樹不但已列入政府古樹名冊，亦係香港目前最古老樹齡中排第二。陳月明話由於古樟樹會散發樟木嘅陣陣幽幽香，因此不時都會有市民專程去到樹下面打坐或冥想「吸靈氣」。儘管呢棵古樟樹向來都係樹形宏偉，枝葉蔽天，然而4前年襲港嘅颱風山竹，吹斷其部分枝幹並留下傷口，古樟樹嘅健康就由此走下波，去到近半年情況惡化迅速，附近村民見古樟樹奄奄一息但又欲救無從，跟住就同陳月明商討，睇吓有何應對措施。

陳月明於是就去信發展局綠化、園境及樹木管理組，希望能及時派出相關專家到場為古樟樹進行全方位評估，以及救治行動。然而對方要翻查文件，睇吓先前嘅樹木檢查報告及相關資料，先至可以作出相應行動；至於北區地政處，就只係對古樟樹嘅病況表達關注。

另一方面，陳月明又邀約環保協進會總幹事邱榮光、以及樹木專家到場視察。經初步評估，邱榮光懷疑古樟樹嘅樹根出問題，或者泥土裏面有菌，令到水分難以暢順咁運送至全部枝幹，以致古樟樹逐漸枯乾。而同行嘅樹木專家又發現，古樟樹旁邊仲有好多未經政府註册嘅古樹，如果欠缺妥善處理，可能會影響到更多嘅古樹。因此要敦促政府當局須盡快行動，檢測相關樹木是否病菌感染咁話。

由於擔心再拖多一日，古樟樹「行將就木」嘅風險就多一分，陳月明話會聯同村民清除古樟樹周邊嘅雜草，以及向樹根注水，期望此舉可以為命懸一線嘅古樟樹爭取多啲泥土滋養同水分。陳又指呢棵經歷數百年北區鄉村風貌嘅古樟樹，乃該區珍貴嘅承傳，佢相信如果大家係有心去救的話，呢棵古樟樹係有機會救得番。