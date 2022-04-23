再多40大樓納強檢　沙田中心海寧大廈及2屋苑上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(23日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(24日至25日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.大窩口德士古道69號尚文苑

2.鴨脷洲利東邨東逸樓

3.上水彩園邨彩屏樓

4.沙田廣林苑馥林閣

5.葵涌華荔邨喜荔樓

6.屯門新圍苑新奐閣

7.慈雲山慈樂邨樂旺樓

8.茶菓嶺麗港城12座

9.香港仔嘉隆苑嘉平閣

10.屯門龍門居3座

11.沙田沙田中心海寧大廈

12.將軍澳新都城第二期3座

13.牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座

14.石硤尾石硤尾邨美賢樓

15.鰂魚涌鰂魚涌街124號太興樓

16.天水圍天富苑能富閣

17.天水圍天晴邨晴碧樓

18.大圍新翠邨新芳樓

19.火炭銀禧花園8座

20.沙田穗禾苑豐逸閣

21.粉嶺碧湖花園5座

22.馬鞍山錦泰苑錦盛閣

23.將軍澳叠翠軒3座

24.土瓜灣益豐大廈B座

25.藍田平田邨平仁樓

26.九龍城啓晴邨賞晴樓

27.深水埗幸福邨福月樓

28.鑽石山宏景花園1座

29.鑽石山宏景花園3座

30.長沙灣昇悅居5座

31.長沙灣凱樂苑凱葶閣

32.石硤尾偉智街38號福田大廈

33.九龍灣德福花園B座

34.深水埗基隆街2至16號華寶大廈

35.紅磡環海．東岸1A座

36.新蒲崗新蒲崗廣場1座

37.牛池灣彩雲(一)邨星辰樓

38.尖沙咀棉登徑17至23號華楓大廈

39.觀塘順天邨天璣樓

40.黃大仙黃大仙上邨倡善樓