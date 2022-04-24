零售綠債周二起認購　資金可投資非政府項目　助綠企融資

港府首次推出零售版的綠色債券，集資150億至200億元。綠債過往較多投資於港府具環境效益和推動可持續發展的工務項目，但今年綠債首次擴大投資範圍至非政府綠色項目。環保團體認為放寬有助環保科技企業發展，建議綠債長遠可為環保企業借貸作擔保，減輕其利息壓力。

因疫情而押後發行的3年期綠色零售債券，後日開始認購，息率與本地通脹掛鈎，不少於2.5厘，每6個月派息一次，預計於5月18日發行，發行額亦由60億元增至150億元，最多可達200億元。財經事務及庫務局指，預計今批綠色零售債券可為十多個綠色項目融資，除了早前提及的有機資源回收中心第2期等項目外，潛在項目亦包括屬於綠色建築類別的社區健康中心、屬於水及廢水管理類別的污水泵房及污水收集系統優化工程等。

新綠債可資助更多不同類別的綠色項目，並不限於港府工務項目。世界綠色組織行政總裁余遠騁認為，新綠債可支援綠色科技企業，有助發展環保科技，他稱過往綠企於試驗新科技階段有資金困難，無法向銀行融資，「銀行看重的是磚頭」，他期望新綠債券能補足不足，又認為港府應先資助「深綠」科技，即該科技對環境有長遠裨益的項目。環保協進會義務總幹事邱榮光亦建議政府長遠為環保企業的借貸作擔保，減少它們面對的資金壓力。