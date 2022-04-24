筲箕灣明華大廈二期清拆將動工　房協保留邨內舊物與人情

舊屋邨人情味濃，為保留重建屋邨的珍貴回憶，香港房屋協會籌劃「歷史文化傳承計劃」，以保留重建屋邨的特色舊物作展覽等。建於60年代的明華大廈，成為率先參與計劃的重建屋邨，以「細說明華」項目展開多角度紀錄，其中四代同堂均居於明華大廈的譚鳳玲一家，將往昔居於邨內，邂逅丈夫的甜蜜故事娓娓道來，她希望明華大廈重建後仍可留住昔日情懷。

位於筲箕灣亞公岩道的明華大廈分3階段重建，第1期已於2021年竣工，現正開始準備第2期的拆卸工作。「細說明華」項目自去年開始進行社區紀錄，房協今日起推出「細說明華」專題網頁，內容包括明華大廈的歴史，以及居民的故事。譚鳳玲與八旬母親居於明華大廈逾半世紀，她慨嘆「咁多年來我哋睇住明華大廈的變化，每一個角落都有我哋難忘的回憶」，她更在邨內邂逅丈夫。夫婦二人在同一公司工作但互不熟悉，因明華大廈依山而建，客廳朝外，有日譚的丈夫下山途中望向大廈，巧見正在屋內梳頭的太太，自覺有緣便對她展開熱烈追求。

除網頁外，房協亦挑選了10多項屋邨的特色物件保留，例如明華大廈在1966年牌匾揭幕儀式中的紀念碑、麻石牆、通花牆、長型石椅、屋邨告示牌、單位鐡閘、渠蓋、鐡信箱等。在明華大廈第2期完成重建後，物件會再次呈現於屋邨的不同角落，例如廣場或花園，亦會另作展覽。