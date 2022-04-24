東方日報A1：全民未強檢　通關等到癲

第5波疫情持續由高位回落，昨已是連續第9天單日確診維持3位數，港府近日陸續放寬防疫措施，但對港人等到頸長、與內地免檢疫通關則未見任何路線圖。政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日表示，如果香港要與內地全面通關，而內地堅持需「動態清零」，香港就免不了要進行「全民強檢」，封城禁足加強檢的陰霾似揮之不去。有市民批評以強檢換通關是「十分不值」，因為封城強檢，或令剛有復甦迹象的經濟再陷停擺；有商界人士則認為，目前來看通關仍是奢望，本港或應先謀求與國際接軌。

許樹昌昨日出席一個電台節目，指剛過去的復活節假期疫情沒有大反彈，而第5波疫情已錄得超過110多萬人確診，實際上更可能有400多萬人有抗體，本港社會對新冠病毒已有一定免疫保護，疫情大反彈的風險較低。疫情漸趨平穩下，政府早前暫緩的「全民強檢」是否應重提呢？他認為，近日確診人數由600多人，下跌至500多人，疫情似乎正在回落，不用急於進行全民檢測。

不過，許羅列推行全民強檢的條件，強調需要考慮幾個因素，包括本港疫情是否維持在3位數字、不再進一步回落，以及內地是否繼續堅持「動態清零」的防疫政策。他說，「動態清零」是國家政策，如果內地當局堅持，而本港疫情在未達「清零」、甚至在高水平「企硬」的情況下，仍想與內地通關，屆時政府就可能「免不了」要進行全民強檢。按當局早前對全民強檢計劃的規劃，市民勢需要「封城禁足」再配合一定次數的強檢。

「全民強檢」應否推行？市民各有各看法，經營零售生意的黃先生指，政府放寬防疫措施後，市況已逐漸轉好，若為了通關，又大規模全民強檢，他認為是不顧大局，並反問「做（強檢）要幾耐？出結果又要幾耐？社會停擺又要幾耐？」現時重中之重是令社會回復繁榮，希望政府不要倒行逆施。

市民李小姐則表示，自己雖然熱愛旅行，但如要以封城形式進行全民強檢，就必然會感到抗拒，建議政府可考慮以本月初已做過一次的全民快測，或分階段分區做圍封檢測，取代全民強檢。她又指，現時已經許多人已曾感染或打針，相信社區內的保護比以往已經增強，風險比以往低。

商界對香港現在內外不通的情況亦感不耐煩，中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，與內地通關恐需時甚久，如去年香港連續多個月錄得零感染，都仍然無法與內地通關，故本港應該先考慮盡快與國際接軌，即使未能與內地通關，也可從恢復國際來往減少傷害。

只是第5波疫情有多方面工作要檢討，包括機組人員檢疫安排、檢疫酒店有否漏洞、入口倉鼠是否帶病毒、隔離和檢疫設施供應、核酸檢測能力等。

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