7安老院試用防疫流動方艙　淨化空氣防長者交叉感染

疫症無情，不少安老院舍因缺乏醫療配套，以及通風系統均告淪陷，數千患病長者不幸染疫離世。經此慘痛一役，加上預料將會出現第6波疫情，安老院舍急需一個安全而獨立的臨時隔離空間。就此，有議員於3月中與本地科研環保公司，研發一種臨時「防疫流動方艙」，對入風及出風進行空氣淨化，預防院舍長者交叉感染，而且「易裝易拆易存放」，耗費亦不多，現已於7間院舍試用。

該流動方艙內置2套氧聚解系統，分別對入風及出風進行空氣淨化，主要用作染疫隔離、無病隔離、員工休息用膳、病人診訪以及親友探訪。而流動方艙每小時換氣達21次，整套空間可拆卸及重裝，並以箱裝儲存，日後可循環使用，而且室內完成空氣循環過濾，不會影響室溫，亦不會增加冷氣成本或外排廢物造成污染。議員陳恒鑌指，流動方艙有助防止安老院舍出現交叉感染，及打破親友探訪的障礙。日後或可應用在學校甚至是醫院急症室等。

過去有逾6成院友確診、現時已「清零」的聖公會將軍澳安老服務大樓，已率先採用流動方艙，包括設立員工進食區、檢查區以及老人家運動區。該大樓服務總監黃禮財表示，職員對此有正面評價，亦增強抗疫信心。該公司董事陳志強表示流動方艙屬創新應用科技，「全球都無咁嘅裝置，希望帶比香港一個新諗法」，而每個流動方艙的生產成本僅需數千元至一萬元，至於每年電費料花費百多元，維修保養也是數百元，期待日後可量產，並送贈有需要的院舍。