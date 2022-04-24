鑽石山悅庭軒第2座及第3座解封　發現3宗確診及1宗不確定個案

政府昨日（四月二十三日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午四時起限制在鑽石山指明「受限區域」（即鑽石山悅庭軒第二座及第三座，不包括該處的停車場）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。「受限區域」內，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則無須於強制檢測行動中接受檢測。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於二○二二年四月十日至二十三日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於二○二二年四月二十五日或之前接受強制檢測。

政府今日（四月二十四日）約上午九時三十分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

自今日約上午九時三十分起，鑽石山指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨日晚上九時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒病檢測。其間883名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、健康建議、消毒用品和口罩等，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪398戶，當中90戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。