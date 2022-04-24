港府：失業率回落需時　留意加息風險

本港疫情雖見緩和，但有財金官員今(24日)在其網誌表示，上周公布的最新失業率(今年1至3月份)急升到5%，大部分行業的就業情況均見惡化。市道開始好轉，但下月中發表的2至4月份失業率，仍反映第5波疫情的困難情況，故失業率還需要些時間才會回落。

該官員指出，雖然本港經濟逐步回穩，本地通脹率仍屬相對溫和，3月份為1.7%，但必須時刻警惕風高浪急的外圍環境，特別是地緣政治局勢和息率的走勢。美國正面對高達約8%的通脹率，聯儲局上月中已加息0.25厘，是3年幾以來的首次。觀乎聯儲局官員最近的言論，市場普遍預計美國今年內可能會進一步大幅加息以應對高企的通脹，投資市場正密切關注各經濟體的息率調整及貨幣之間的息差變化，以及其對全球經濟、資金流向、資產價格變化及金融市場波動的影響。

此外，該官員提及，港府過去幾年在防疫抗疫上花了數以千億元計的開支，本周公布的2021/22財政年度政府年結帳目，財政盈餘約為290多億元，略高於上月公布預算案時估算的189億元。若扣除政府透過發債、從房屋儲備金回撥及首度入帳的未來基金累積投資回報，實際上去年度仍處於財政赤字狀況。