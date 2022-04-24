來年住宿康復服務增名額　羅致光指5年時間不足追回25年落後

本港康復服務需求日益增加。勞工及福利局局長羅致光今日(24日)在網誌上表示，處所問題較安老服務更具挑戰性，社區人士的反對聲音令不少服務無法啟動，甚至延誤多年，當中一個服務單位足足延誤25年，故康復服務長遠規劃尤其重要。當局亦完成將多項康復服務的人口規劃比例，重新寫入《香港規劃標準與準則》中。

他回應有議員批評新一份《財政預算案》未有安老服務的長遠規劃，指單一年度的預算案的確看不到長遠規劃，建議可參考2017年的《安老服務計劃方案》，及2020年的《殘疾人及康復計劃方案》，後者是自1995年以來，重新就康復服務的需求與供應量作出規劃。再加上2007至08年度，大部分社會福利設施人口服務需求規劃比例被刪除，今屆政府不能用5年時間完全追回25年落後於形勢的局面。

他另指出，預算案的住宿康復服務名額有明顯增幅，例如精神病康復者長期護理院，主要是在發展項目─小欖綜合康復服務大樓及位於觀塘福塘道的前啟能庇護工場及宿舍，項目所增加的住宿康復服務，都是由上屆政府啟動，現屆政府「收成」。至於現屆政府多項增加社會福利設施的措施，例如在賣地條款加入興建福利設施，便要往後的政府才「收成」。對於有特殊教育需要的幼兒，羅相信2023年中，到校學前康復服務可達至實質上零輪候時間；至於特殊幼兒中心服務，都待下屆政府的後期才有機會達到零輪候。