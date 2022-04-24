啟德隔離設施提供約3000房間　料5至6月分兩期完成

啟德社區隔離設施正在建設當中，發展局局長黃偉綸今(24日)在網誌表示，啟德隔離設施規模較大，提供約3,000個房間，樓高4層，設有升降機，其他輔助設施包括樓梯、走廊、及屋頂等，將於5月至6月分兩期完成。

黃偉綸指，竹篙灣和啟德的社區隔離設施均以「組裝合成」建築法（MiC）建造，即預製組件已在廠房完成大部分飾面，包括裝有窗戶、電掣、牆身、天花、地台等，再運往工地簡單裝嵌和接駁水、電和污水系統等，有效縮短施工時間。建築署高級屋宇裝備工程師胡錦山表示，疫情下最大的困難是每天要與時間競賽，就機電設施而言，團隊必須在短短數天內完成查閱圖紙、制訂方案及聯絡相關部門等。

另外，由於啟德隔離設施有升降機，而通常升降機由訂購到最後交付使用需時最少半年，但半年對這項工程而言是完全不能接受。幸好，多方努力下，目前升降機可望在較短的時間內完成安裝。9個社區隔離設施合共可提供約50,000個床位。