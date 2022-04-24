黎棟國指兩地處理好今波疫情　通關就水到渠成

身任選委的前保安局局長黎棟國今日﹙24日﹚在電台節目表示，下一屆行政長官有很多事情要做，包括繼續推行有效防疫政策，盡快與內地及其他地方通關，又指，香港需要繼續與其他地方保持緊密聯繫，恢復正常交往和商業往來。

他又提到，本港先與內地通關的問題會較少，因為爆發第5波疫情前，兩地已差不多達成通關，雙方已有良好基礎，並認同相關架構，如果不是爆發第5波疫情，現已實施通關，他指，只要本港和內地處理完這波疫情，通關就會水到渠成。另一選委、前警務處處長鄧竟成在同一場合表示，與內地和其他地方通關有不同難度，但香港作為國家一部分會較易處理，因為不同國家有不同防疫措施，事情會較為會複雜。

議員張國鈞今日表示，不少外地投資者選擇來港是因為香港與內地的關係，若本港不能與內地通關，對外經濟及金融貿易亦會有很大影響。他又指，與內地通關對本港發展非常重要，現階段是逐步放寬防疫措施，部分對外的開放仍需重開，否則會流失金融外資，但認為不能完全撤銷所有防疫限制，否則與內地通關將會遙遙無期。