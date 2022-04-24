孔繁毅推算400萬港人染新冠　促提早放寬下階段社交距離措施

本港上周四(21日)放寬首階段社交距離措施，包括食肆可4人一枱及晚市堂食延至晚上10時等。香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今(24日)表示，本港實際感染人數已超過400萬人，相信已築起免疫屏障，認為可以提早在2星期後，放寬至第二階段的社交距離措施。

孔繁毅在一電台節目上解釋，現時確診病例趨勢是每天減少50宗確診，推算2至3個星期後的單日確診數字，可能低過3位數，除非有新的變種病毒在社區出現。 孔稱，即使社交距離措施提早放寬，市民亦要接種第三針新冠疫苗，以提高整體抗體水平。

不過他認為海外旅客入境的打針要求，應與社區看齊，即到5月底才需要打齊三針。孔又指，現時的防疫政策不應再集中在「清零」，應將重點放在穩控，即減少重症及死亡病例，認為現時再做全民強檢的成本效益極低，指變種病毒Omicron的傳播力高，耗費大量人力物力做全民檢測後，最終能夠做到的最多只是數天的「清零」。