醫管局為第6波疫情做準備　調配資源照顧更多染疫兒童

第5波疫情漸見曙光，醫管局今日(24日)表示須防範疫情反彈，甚至爆發下一波疫情。當局已汲取經驗從多方面準備，包括調配資源照顧染疫兒童。第5波的有關個案較以往疫情嚴重，局方已進行演練，模擬大批兒科確診病人的應變安排。當局調配更多資源，應付社區有可能出現大量相關個案。除了預留指定診所診症名額和兒科病床予染疫兒童外，有照顧兒科病人經驗的幾百名護士也可隨時調派。當局亦因應社會訴求，更新家長陪同確診年幼子女的政策。

醫院管理局行政總裁高拔陞在網誌上指，當局已增加醫院和社區設施的承載力。本波疫情間，醫管局已安排了1.1萬多張隔離病床和設置多所定點醫院，落馬洲河套區的應急醫院將準備就緒，不少社區隔離設施、長者暫託中心亦已投入運作，均可應對未來疫情和減輕醫院壓力。政府亦已成立專責小組，由勞工及福利局帶領並由衞生署、醫管局及其他政府部門配合，加強安老院舍的感染控制和支援。

當局另準備加強治療能力，政府已透過醫管局購入新冠口服藥，本地臨床初步數據顯示，有關藥物可減低死亡風險。醫管局會繼續與私家醫院及私家醫生合作，除支援處方口服藥外，亦會確保藥物流轉及補給的流程順暢，以便社區患者盡快取得藥物。至於中醫藥，高拔陞透露會積極研究將更多中醫藥，與現有中西醫協作計劃擴大至更多範疇，惠及更多病人。