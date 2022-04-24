調查指疫情致精神健康服務增66%　18至30歲屬高危群組

第5波疫情令感染新冠個案大幅增加，港人身心受不同程度打擊。有社福機構與大學進行的研究顯示，此波疫情下令線上精神健康服務使用者比起3個月前增加66%，當中至少30%人的精神狀況達臨床關注水平，當中以18至30歲屬高危群組，令人憂慮。

浸信會愛羣社會服務處與香港教育大學合作進行「疫情下社區人士精神健康狀況及線上支援成效研究」，在去年9月至今年3月期間，其線上精神健康自助平台服務了超過1.1萬人，累積人次逾3.3萬。研究發現平台今年首3個月的使用者有6,919人，截至去年9月至12月累計的3,727人增加超過66%。

另外，研究以《情緒自評量表》收集了3,749名使用者的數據，評估受訪者在抑鬱、焦慮及壓力的水平，發現整體使用者的精神健康出現輕度至中度危機，抑鬱及壓力水平均屬輕度；焦慮的情況則較嚴重，約47%使用者出現中度至非常嚴重的焦慮徵狀，即每兩人有一個疑似焦慮。36%使用者出現中度至非常嚴重的抑鬱徵狀，及38%使用者呈中度至非常嚴重的壓力徵狀。調查機構建議政府將精神健康納入新冠防疫策略及康復方案，並主動評估以及早識別有需要人士，預防問題惡化。