防疫鬆綁首個周日　西貢滿人潮逼爆食肆　有市民違例闖清水灣

社交距離措施上周四(21日)起逐步放寬，過去數天本港市面回復熱鬧，人流暢旺遠多於第5波新冠肺炎疫情高峰時期。今日(24日)是措施放寬後首個周日，西貢碼頭附近一帶，有不少市民專程登船出外海，而西貢海鮮街餐廳亦坐滿食客，周邊多個停車場同樣爆滿，大排長龍。

礙於疫情無法外遊，西貢成為港人假日遊玩熱點之一，逢周末或公眾假期勢逼爆。據東網記者今午所見，碼頭一帶人流明顯多於上月疫情高峰時期，周邊食肆生意亦較早前好，尤其是受惠於每枱限坐2人放寬至4人；亦有市民與家人前往西貢出海滑水。西貢碼頭亦有多艘舢舨擺賣各類生猛海鮮，吸引不少市民圍觀，不過有船家表示，今個周日人流不及平常，估計可能與即將開學、以及文憑試(DSE)開考有關。

另外，康文署轄下泳灘仍未獲解封，惟今午有數以十計市民違例闖入清水灣二灘範圍內游泳，甚至在海灘紮營，期間更沒有佩戴口罩。記者現場所見，署方已張貼告示指場地因應疫情於上月17日起暫時開放，直至另行通知，違者可被檢控。