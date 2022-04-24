議員倡暫緩取消強積金對沖修例　工會反對並促盡快通過法案

立法會正審議取消強積金對沖的修例，近日有商界團體、立法會議員憂慮經濟前景不明朗，提出暫緩修例。8個工會今日(24日)聯合發聲明，表示強烈不滿及堅決反對，並要求議員理性問政，承擔社會責任，讓這已討論多時的法案盡早通過，300萬僱員可以獲得更大的退休保障。

對於有議員稱「疫情下諮詢渠道受限」、「打工仔會故意搏炒」，工會強調，取消強積金對沖於上屆政府經已提出，期間經歷長時間的公眾諮詢及各持份者的充分討論，政府亦採納商界意見，資助僱主適應取消對沖後對財政的影響，一再增加補助金額至332億港元，認為該議員的言論既不符事實，亦涉嫌抹黑污衊勞工，挑撥勞資關係。工會補充，取消強積金對沖的議題討論了20多年，兩屆政府也用了近10年時間研究提出法案，今屆政府亦公開承諾於屆期內完成立法工作，呼籲立法會盡快通過取消強積金對沖方案。

工會又指，強積金原為保障市民退休後的基本生活保障，但對沖制度20多年令工人的「血汗錢」被對沖，退休欠保障，指根據積金局統計，截至上年底，僱主用以抵銷「遣散費／長期服務金」的累積款額已超過570億港元，故此不應一拖再拖，取消對沖刻不容緩。