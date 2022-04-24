今增429確診　衞生署料未來兩周個案仍維持三位數

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(24日)新增429宗確診，當中19宗屬輸入個案。第5波疫情至今累計個案共約1,189,229宗。另再多13名確診者離世，其中11人昨日(23日)於公立醫院死亡。第5波疫情下至今共9,036人離世。歐家榮表示目前疫情穩定但未來一兩周或維持在三位數，當局需觀察疫情發展再決定是否放寬防疫措施。

新增的輸入個案中，有15宗於機場發現，包括4宗乘韓亞航空OZ745航班於昨日抵港，分別來自南韓及美國，另有5人來自南非、意大利、德國、英國，以及6人來自新加坡；餘下的4宗個案在檢疫酒店中發現，包括1宗於抵港第5天後經核酸檢測後確診、2宗分別於抵港第3至5天經快測確診，有關個案由英國、加拿大等地抵港。

昨日沒有新院舍出現新冠爆發，但在現有爆疫院舍中，有6間安老院舍有新增個案，涉7名院友，殘疾院舍則有1名院友、14名院舍職員染疫。對於阿斯利康注射式抗體藥物方面，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，首批約190劑早前已抵港，由於屬預防藥物，故較適用於曾進行移植手術或先天免疫力低的病患。