再多13新冠患者離世　第5波累計9036人病亡

本港新冠肺炎疫情趨緩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(24日)表示，新增13宗死亡個案，其中11人昨日(23日)於公立醫院死亡，涉及7男4女，年齡介乎31至89歲，包括1人來自院舍。死者中有6人未接種疫苗、1人已打一針、4人打兩針，9人為65歲以上長者。另2名死者於前日(22日)離世，分別74歲及89歲。第5波至今共9,036人離世，病死率為0.76%；而在80歲或以上的個案中，病死率為10.43%。

醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，年輕死亡個案中有兩名男病人，包括一名患末期大腸癌的31歲男子，其癌細胞已擴散至肝等，其情況於前日轉差，進入明愛醫院後於昨早逝世。另一名死者為57歲男子，患糖尿病但一直未有處理，故病情控制並不理想；該男於本月1日入東區醫院，因腳部出現發炎，曾進行2次手術移除發炎部分，至昨日早上離世，由於該名病人本身壞死性筋膜炎已申延至小腿，專家會了解其死因。

何續指，現時共有2,015名病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療。